Muore nello schianto a 53 anni, il figlio passa per caso e riconosce la moto del padre

Santa Maria Degli Angeli (Perugia), 6 agosto 2024 – Altro sangue sulle strade umbre, ancora un motociclista vittima di un incidente. Si tratta di un uomo di 53 anni, Donato Di Lorenzo, originario del sud Italia, residente da qualche a Cannara, che ha perso la vita nello scontro con un’utilitaria, una Toyota Yaris, condotta da una donna; per il centauro sbalzato nell’urto dalla sua Ducati e finito rovinosamente sul marciapiedi non c’è stato nulla da fare. Il sinistro si è verificato alle 17.20 di ieri, 5 agosto, lungo via Protomartiri Francescani, all’altezza dell’area Puc. Subito è scattato l’allarme, con l’intervento della Polizia di Stato, della Polizia locale, dei Carabinieri, dell’ambulanza e dell’automedica del 118, ma per il conducente della moto, che viaggiava in direzione del centro cittadino, non c’era più nulla da fare.

Sul posto si è trovato a transitare, poco dopo, anche il figlio della vittima che, avvicinatosi per capire cosa fosse accaduto, ha riconosciuto la moto del padre; di lì a poco l’arrivo degli altri familiari in un clima di immenso dolore.

"La nostra comunità è sconvolta e addolorata per questa tragedia – dice Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara –. Donato era una persona gentile, sempre sorridente e ci mancherà molto. Il nostro pensiero va ai suoi familiari, alla moglie Luciana e ai figli Alessandro e Matteo ai quali ci stringiamo con affetto". Sul luogo dell’incidente anche il sindaco Stefania Proietti.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri del Radiomobile di Assisi e da quelli delle Stazioni di Assisi e Santa Maria degli Angeli coordinati dal capitano Bruno Leo. All’origine dell’urto ci sarebbe, ma gli accertamenti sono in corso, il mancato rispetto di una precedenza. I veicoli sono stati sequestrati e la salma è stata trasportata all’ospedale di Perugia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

