Auto contro un cavallo, schianto mortale. L’addio a Giuliana: “Un lutto che colpisce tutta la comunità”

Campello sul Clitunno (Spoleto), 12 novembre 2023 – Era al volante della sua auto quando improvvisamente ha attraversato la strada un cavallo. Impossibile schivarlo, l’impatto è stato molto violento: l’animale è morto sul colpo, mentre la donna che si trovava al volante è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, ma è poi deceduta dopo essere stata trasportata all’ospedale di Spoleto. Il tragico e insolito incidente si è verificato all’alba di ieri, poco dopo le 5, lungo la strada statale Foligno-Spoleto. La vittima è una donna di 57 anni, Giuliana Massimiani, residente nel comune di Sellano, operatrice socio sanitaria che presumibilmente si stava recando a lavoro all’ospedale di Spoleto.

Lo schianto è avvenuto nel tratto di strada tra Campello sul Clitunno e la frazione del comune di Spoleto San Giacomo, poco prima della stazione di servizio ed è scattato immediatamente l’allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto, che hanno subito provveduto a estrarre la donna dall’abitacolo della vettura. Trasferita all’ospedale in gravissime condizioni è stata immediatamente sottoposta alle cure dei medici, ma non ce l’ha fatta e il suo cuore, poco dopo il ricovero, ha cessato di battere. A rilevare l’incidente e a regolare il traffico è intervenuta la Polizia Stradale di Foligno, che ha provveduto in breve tempo ad individuare il proprietario del cavallo.

Si tratta di un allevatore della zona che custodiva l’animale all’interno di un recinto su un terreno che si trova nelle vicinanze del luogo dello schianto. In base a una prima ricostruzione dei fatti l’animale, nella notte tra venerdì e sabato, a causa del forte temporale, dei lampi e dei tuoni, potrebbe essersi spaventato fino a liberarsi e fuggire. Il cavallo sarebbe entrato sulla due corsie in una zona buia, scendendo all’improvviso da un campo che sovrasta la strada, resa anche viscida dalla pioggia. Il proprietario del cavallo disperato per quanto avvenuto si è recato sul luogo dell’incidente, spiegando che l’animale era fuggito dal recinto.

Sull’incidente la Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e l’uomo rischia un procedimento per non aver messo in atto le dovute misure per evitare la fuga del cavallo. Sconforto, ma anche grande amarezza soprattutto per l’assurda dinamica dell’indicente, sia tra i colleghi di lavoro dell’ospedale di Spoleto, sia tra i cittadini del borgo di Sellano, dove Giuliana Massimiani viveva.

Sposata e madre di due figli, la donna di 57anni a Sellano era molto conosciuta, ma la conoscevano anche a Foligno perché in passato aveva svolto il lavoro di operatrice socio sanitaria anche in una Rsa. Per la comunità di Sellano, guidata dal sindaco Attilio Gubbiotti, è stato un triste risveglio a lutto. Cordoglio anche tra i colleghi di lavoro dell’ospedale di Spoleto, che ricordano Giuliana per il suo impegno professionale, per la passione e l’amore che metteva nel suo lavoro.