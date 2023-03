La tragedia del raccordo, sbandata del camion nel tratto a doppio senso. Morto ventenne

Perugia, 12 marzo 2023 - Dove la carreggiata diventa a doppio senso a causa dei lavori di manutenzione, il camion, secondo quanto ricostruito finora, ha invaso la corsia opposta e ha preso prima l’auto sulla quale viaggiava il 59enne toscano, poi ha centrato quella che seguiva, dove viaggiava Tommaso Pasquoni, 20 anni di Castiglione del Lago.

Tornava a casa Tommaso, molto conosciuto nella città lacustre, come la sua famiglia. Quando venerdì sera si è trovato di fronte il mezzo pesante non ha potuto fare niente per evitarlo, non ne ha avuto il tempo. Il camion ha centrato la sua utilitaria e l’ha trascinata per metri, finché non è finita contro il muro di contenimento che corre lungo il tratto tra Corciano e Mantignana del raccordo Perugia-Bettolle. Cosa si accaduto è oggetto delle indagini delle polizia stradale, coordinate dalla Procura , che presumibilmente iscriverà nel registro degli indagati il conducente del Tir con l’ipotesi di omicidio stradale, anche in previsione di una eventuale autopsia.

Una distrazione, un malore o un colpo di sonno. Dettagli che sono in via di ricostruzione da parte della polizia stradale per spiegare come mai il camion sia finito nella direzione opposta di marcia, piombando sulle due vetture, ormai senza più controllo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei vigili del fuoco e del personale del 118, che ha trasportato l’altro automobilista al Santa Maria della Misericordia in codice rosso a causa dei traumi riportati nell’impatto. Le sue condizioni, per quanto gravi, non sembrano, però, destare particolari preoccupazioni.

Ferito lievemente anche il conducente del mezzo pesante su sui sono in corso tutti gli accertamenti medici utili a chiarire l’accaduto. Una sbandata fatale, quella del camion, per il giovane castiglionese, per il quale purtroppo non c’è stato scampo. I familiari e l’intera comunità di Castiglione sono in attesa che il magistrato dia il via libera per celebrare il funerale, una volta conclusi gli accertamenti ritenuti necessari alle indagini. Una comunità, quella castiglionese, che si trova a piangere, in pochi mesi, un altro suo giovane, tragicamente morto sulla strada di casa.