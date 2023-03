Terribile schianto, muore a vent’anni

Tragedia stradale sul raccordo Muore a vent’anni nello schianto

Perugia, 11 marzo 2023 – Muore a vent’anni in un terribile incidente stradale. Tommaso Pasquoni stava presumibilmente tornando a casa, a Castiglione del Lago: nel tardo pomeriggio di ieri, ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion, lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L’incidente si è verificato tra lo svincolo di Corciano e quello di Mantignana, in particolare lungo la corsia nord della “quattro corsie“, dove si procede però a doppio senso per la presenza di un cantiere.

E non è la prima volta che in quel tratto si verificano incidenti. Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone. Si tratta di un altro automobilista, arrivato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia in codice rosso, ma che non risulterebbe in pericolo di vita, e l’autista del camion che ha riportato lesioni lievi. L’automobilista ferito, comunque in gravi condizioni, è un 59enne residente in Toscana; il camionista un 45enne di Ancona. Gli accertamenti sono affidati alla polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Secondo una prima ipotesi, il camion sarebbe entrato in collisione con le due vetture. La prima è stata colpita lateralmente, mentre la seconda sarebbe stata presa in pieno, quella sulla quale viaggiava il ragazzo. Il veicolo, dopo essere stato trascinato per una decina di metri, è finito schiacciato tra il camion stesso e un muro di contenimento laterale. Per rendere possibili i soccorsi, l’Anas ha chiuso completamente la carreggiata del raccordo, deviando il traffico sulla viabilità secondaria, con diverse ripercussioni sulla circolazione interna, mentre le operazioni di soccorso prima e per i rilievi sono proseguite per ore. In circostanze del tutto diverse, il 14 ottobre dello scorso anno, lungo la Pievaiola, era deceduto, sempre in un incidente stradale, un altro giovanissimo castiglionese, Luka Cifci. Il 4 aprile si aprirà il processo a carico dell’amico al volante.