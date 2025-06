Nuova gestione per il centro. San Bartolo

Riapertura ufficiale per il centro San Bartolo sotto la nuova gestione congiunta della cooperativa sociale La Goccia e dell’Asd Athletic Club Bastia. Un cambio di paradigma - è stato evidenziato - nella gestione dei centri sociali di Bastia Umbra, valorizzando il terzo settore e promuovendo un modello in cui sport e inclusione sociale si intrecciano, creando spazi di incontro e condivisione per tutta la comunità. L’inaugurazione ha visto la presenza, tra gli altri, del sindaco Erigo Pecci, di Elisa Zocchetti, assessora alle Politiche sociali, scolastiche, dell’infanzia e pari opportunità e di Fabio Barcaioli, assessore regionale Fabio Barcaioli con deleghe per la cooperazione, l’associazionismo e volontariato sociale. Il centro San Bartolo – sottolinea il Comune – si pone ora come un punto di riferimento fondamentale per la comunità, un luogo di incontro e crescita che rappresenta un’importante rivalutazione dell’intera area. Gli interventi hanno riguardato non solo la riqualificazione dell’immobile, un tempo in stato di degrado, ma anche il recupero dell’area verde circostante, il miglioramento dell’illuminazione e il ripristino dell’ordine pubblico. Questo ambizioso progetto è solo agli inizi e potrà contare su collaborazioni preziose, come quella con Leroy Merlin, che curerà il rifacimento completo della pavimentazione del Centro. Il Comune ha ringraziato la cooperativa sociale La Goccia, l’Asd Athletic Club Bastia e a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e dedizione a ridare vita a questo Centro, segnato in passato da vicende difficili.