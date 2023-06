Si ribalta con il trattore, boscaiolo gravemente ferito: rischia di perdere un piede

Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), 17 giugno 2023 - Ennesimo incidente sul lavoro in Umbria. Un uomo di 49 anni è grave in ospedale a Perugia (rischia di perdere un piede) a seguito di un incidente avvenuto ieri mattina in località Marcignano.

Si tratta di un taglialegna di origine macedone che stava lavorando nel territorio comunale di Monte Santa Maria Tiberina. L’uomo si trovava insieme ad altri colleghi quando, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltato con il trattore che stava guidando e una gamba è rimasta schiacciato sotto il mezzo. Nell’incidente il 49enne ha anche battuto violentemente la testa procurandosi una ferita. A dare l’allarme e a prestare i primi soccorsi sono stati i colleghi. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a liberarsi da solo e non ha mai perso conoscenza durante le operazioni di soccorso. Complicato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno tentato di raggiungere il luogo dell’incidente avvenuto in una zona boschiva particolarmente impervia. Per facilitare l’intervento dalla centrale operativa è stato fatto partire l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Perugia in codice rosso. Preoccupano le ferite alla gamba, in special modo le condizioni di un piede, ma fortunatamente il 49enne non corre pericolo di vita.

Ad aprile altro grave incidente sul lavoro era accaduto in Altotevere, a Calzolaro: un trentenne era rimasto incastrato con la gamba destra tra le forche del muletto in un’azienda della zona industriale. Per liberarlo si era reso necessario il contributo dei vigili del fuoco e anche in questo caso l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il giovane al Santa Maria della Misericordia.