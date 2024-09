Incidente di caccia, muore folgorato. Gli amici: "Ciao Fausto, ci mancherai"

E’ Fausto Ceccarelli, 47enne di Amelia, la vittima dell’incidente mortale di caccia avvenuto ieri mattina nel Senese. L’uomo è rimasto folgorato dopo aver urtato un filo della medio-alta tensione con una pertica che viene utilizzata per il richiamo degli uccelli selvatici. L’incidente è avvenuto in un terreno nelle vicinanze di Cetona. Insieme al 47enne era presente anche un compagno di caccia, originario del Narnese, rimasto lievemente ferito. A nulla è valso l’intervento del personale sanitario di soccorso, per il 47enne amerino purtroppo non c’è stato niente da fare. Allertato anche il servizio di elisoccorso, inutilmente. Sul luogo della tragedia l’ambulanza della Misericordia di Sarteano, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello della Cgil provinciale che ricorda Fausto Ceccarelli, già delegato sindacale alla Sangemini (azienda per la quale non lavorava più), come proprio attivista e sindacalista, esprimendo vicinanza alla famiglia.

Strazianti i messaggi che si rincorrono sui social, in particolare sulla pagina Facebook della vittima, persona conosciuta e stimata. "Ciao Fausto – si legge tra l’altro – mi hai lasciato sennza parole anche questa volta, solitamente mi strappavi una risata ma questa volta è stato un pugno allo stomaco. Mi mancherai amico mio". "Dopo oggi penso che la vita è proprio ingiusta - si legge ancora –. Voglio ricordarti come la bello persona che eri. Ciao amico mio".