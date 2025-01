Tamponamento tra camion, raccordo autostradale in tilt

Terni, 6 ottobre 2021- Ennesimo incidente stradale, fortunatamente non grave, che comporta nuovamente la chiusura di un tratto del raccordo autostradale Terni-Orte, dove disagi e code, tra cantieri, sbandate e tamponamenti, si verificano ormai giornalmente. I vigili del fuoco e la polizia stradale sono intervenuti sulla carreggiata nord, in direzione Terni, poco dopo la tristemente nota galleria 'San Pellegrino', per un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Come detto non si sono registrati feriti ma il traffico è andato inesorabilmente in tilt. Il conducente di un terzo camion si è fermato in zona per prestare soccorsi. L'asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe aver provocato l'incidente. Il tratto interessato è stato chiuso alla circolazione per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti, con il traffico deviato su percorsi alternativi. Vigili del fuoco a lavoro anche sulla “Tiberina” tra Narni scalo e lo svincolo del raccordo per un altro incidente stradale.