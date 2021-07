Terni, 29 luglio 2021 - Lunga coda sull'Autostrada del Sole, tra Fabro e Orvieto verso Roma, oltre 10 chilometri di fila per per un incidente tra due camion avvenuto all'altezza del km 442, nei pressi di Orvieto. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo – Ficulle, proseguire per la strada provinciale Umbro Casentinese per rientrare in autostrada ad Orvieto.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia ed il raccordo Siena Bettolle per poi rientrare in autostrada ad Orte.