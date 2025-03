Lerchi, incendio in un garage: due persone salvate dai vigili del fuoco

Città di Castello (Perugia), 5 marzo 2025 – Paura a Lerchi, frazione del comune di Città di Castello per un incendio.

Il rogo è scoppiato poco dopo le 21:30 di oggi, 5 marzo, in un garage all’interno del quale era parcheggiata un’auto. Nell’appartamento adiacente al garage si trovavano due persone, una delle quali con disabilità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le due persone che si trovavano nell’appartamento sono state portate fuori dai pompieri e affidate alle cure dei sanitari.

Accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incendio.