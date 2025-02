Incendio alla ‘Ivo Alberti’ di Città di Castello, evacuate le scuole

Città di Castello (Perugia), 6 febbraio 2025 – Un vasto incendio sta interessando dalle 10,30 di stamani l’azienda termoidraulica Ivo Alberti di Lerchi, frazione del comune di Città di Castello.

L'incendio nell'azienda di Lerchi ha prodotto una colonna di fumo molto alta che era visibile a grande distanza

Questa mattina, giovedì 6 febbraio, si sono udite alcune forti esplosioni, come raccontano i residenti nella zona, poi le fiamme e un’alta colonna di fumo nero visibile sin da lontano.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio, di non facile risoluzione. Nel frattempo sono state evacuate le scuole con l’arrivo dello scuolabus che ha trasferito i bambini in altro plesso in attesa di riconsegnarli ai genitori. Evacuate anche alcune abitazioni prossime all’azienda che si trova al centro del paese di Lerchi.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia del Commissariato di Città di Castello, la Polizia Locale per la viabilità.