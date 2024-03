Incendio in un negozio di Kebab, il fumo invade l’intero condominio. Residenti messi in salvo

Perugia, 30 marzo 2024 – Fumo e fiamme in via Settevalli a Perugia dove un incendio, partito dalla canna fumaria di un negozio di Kebab, si è sviluppato all’interno di un condominio. E’ accaduto nella serata di oggi, 30 marzo. Il rogo ha causato il diffondersi di fumo lungo la tromba delle scale, compromettendo la sicurezza dei residenti. Al momento dell'arrivo sul luogo dell'incidente, le squadre dei vigili del Fuoco di Perugia hanno messo in sicurezza le persone presenti, assistendo coloro che si trovavano nei pianerottoli dei piani e fornendo assistenza a coloro rimasti negli appartamenti, invitandoli a sostare sulle proprie terrazze per garantire la loro incolumità.

Per il coordinamento dell'intervento, sono state dispiegate squadre operative dalla Centrale, con l'ausilio di mezzi speciali quali autoscala e APS. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti o intossicati tra il personale intervenuto, compreso il funzionario Ballarin e l'assessore del Comune e municipale. Lunghe operazioni di bonifica per garantire la totale messa in sicurezza dell'area coinvolta.