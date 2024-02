Terni, 9 febbraio 2024 – Incendio a Terni, in via del Raggio Vecchio. La proprietaria di un appartamento al terzo piano ha visto fuoriuscire del fumo dal portone d'ingresso; senza entrare ha allertato i soccorsi. Al loro ingresso i vigili del fuoco hanno trovato che l'incendio si era propagato a più stanze. Ingenti i danni, per fortuna nessun ferito.