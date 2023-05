Incendio in un appartamento del centro storico

SPOLETO – Paura in pieno centro storico, vigili del fuoco in azione per spegnere un incendio . Ad andare in fiamme martedì sera intorno alle 22 è stato un appartamento al primo piano di una palazzina in via Sant’Agata, praticamente sotto corso Mazzini, nella piazzetta antistante l’ingresso del museo archeologico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto con due mezzi, che hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale. Ingenti i danni provocati dalla fiamme, al vaglio dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine le cause del rogo: non si esclude il cortocircuito elettrico.