In fiamme la Fiat 500 d’epoca, il gioiellino semidistrutto dal fuoco

Ponte San Giovanni (Perugia), 7 marzo 2025 – Un gioiellino amatissimo dagli appassionati di auto d’epoca avvolto dalle fiamme e gravemente danneggiato: è una Fiat 500 – che per fortuna non aveva persone a bordo al momento dell’incendio – andata a fuoco questa mattina a Ponte san Giovanni, in località Pieve di Campo.

L'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme

Le fiamme hanno interessato l’intero abitacolo e gran parte della carrozzeria del veicolo, causando danni ingenti. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il fuoco si propagasse alle zone circostanti. Al momento le cause non sono state accertate e sono in corso le indagini.