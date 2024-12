Camion a fuoco vicino a un benzinaio, paura a Gualdo Tadino

Gualdo Tadino (Perugia), 17 dicembre 2024 – Ha preso fuoco proprio vicino ad un distributore. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Gaifana, accorsi per spengere le fiamme divampate in un camion che era parcheggiato accanto ad un distributore di carburante in zona San Pellegrino, nel comune di Gualdo Tadino.

Il proprietario del mezzo era fortunatamente fuori dall’abitacolo. Appena si è accorto delle fiamme che fuoriuscivano dalla cabina ha subito allertato i soccorsi.

L’intervento dei pompieri ha permesso di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi. Sono in corso accertamenti per individuare le cause del rogo.