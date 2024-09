Terni, 9 settembre 2024 – Incendio nella notte ad un’autovettura parcheggiata da tempo in strada di Cardeto. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Le cause potrebbero essere legate ad un cortocircuito.

Sempre nella nottata le squadre sono state tutte impegnate per il maltempo, tra rami spezzati e alberi pericolanti