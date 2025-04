Todi, auto prende fuoco durante la marcia. E’ la terza in tre giorni

Todi (Perugia), 9 aprile 2025 – Paura a Todi intorno a mezzogiorno di mercoledì 9 aprile, in località Due Santi, quando il conducente di un’auto si è accorto che la vettura sulla quale viaggiava aveva preso fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco di Todi per l'auto in fiamme

E’ subito scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono arrivati da Todi e hanno subito attaccato le fiamme, spegnendo l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti: il conducente è riuscito ad accostare al lato della strada e a mettersi in sicurezza. Distrutto invece il veicolo. Sul posto presenti anche i carabinieri di Todi.

Ed è una settimana davvero infelice sul fronte degli incendi auto in Umbria: solo lo scorso lunedì ci furono due distinti interventi per auto in fiamme. Il primo in mattinata, sulla superstrada all’altezza dell’uscita di Passignano Est (in direzione di Perugia. In quel caso a prendere fuoco era stata una Mini Cooper, oltretutto alimentata a metano e che quindi necessitava di cautele particolari per l’intervento di spegnimento.

L'auto in fiamme a Passignano

Sempre nella stessa giornata i vigili del fuoco di Perugia sono stati costretti a intervenire sempre per un incendio auto.

L'intervento per l'auto in fiamme a Tuoro

In quel caso l’intervento fu sulla E45 in direzione nord all'altezza di Tuoro, sempre in mattinata.