Fabro (Terni), 25 gennaio 2025 – E’ andata distrutta l’automobile che questa mattina ha preso fuoco a Fabro scalo. La vettura era parcheggiata per strada, poi è stato dato l’allarme quando le fiamme l’hanno avvolta: sul posto, nel pieno centro abitato di Fabro scalo, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, che hanno spento l’incendio.

L'intervento dei vigili del fuoco a Fabro per l'auto incendiata

L’auto, alimentata a benzina, era parcheggiata quando ha preso fuoco per cause in corso di accertamento.