ORVIETO Inaugurato il Giardino della Gentilezza in piazza Angelo da Orvieto. Nel parco cinque panchine di diverso colore, realizzate dai detenuti in collaborazione con gli operai del Centro servizi manutentivi comunale, ognuna delle quali rappresenta i cinque valori (gentilezza, perdono, gratitudine, ottimismo e felicità) enunciati in “Biologia della Gentilezza“, il libro scritto dal biologo naturalista Daniel Lumera e da Immaculata De Vivo che ha ispirato la nascita del Movimento Italia Gentile, promosso dall’organizzazione di volontariato My Life Design, al quale Orvieto ha aderito nel 2022. Si tratta di panchine ’interattive’ sulle quali è stato posto un qr-code che, inquadrato con lo smartphone, rimanda alle pratiche abbinate ai cinque valori della gentilezza.La cerimonia si è tenuta nella Giornata mondiale della Gentilezza .