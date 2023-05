Inaugurate le segreterie "Servizi più efficienti e spazi rigenerati"

1 Nell’ambito della ristrutturazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare dell’Università, sono state inaugurate le segreterie studenti di Ateneo. A partire dalla prossima settimana, in maniera progressiva, tutti gli sportelli, con l’eccezione di quelli dei Dipartimenti di Ingegneria, Ingegneria Civile e Ambientale e Medicina e Chirurgia - si trasferiranno nella Palazzina di via Francesco Innamorati (ingresso giardino). I locali, oggetto di una recente ristrutturazione, ospiteranno il servizio di “Segreterie Studenti” rivolto alla Comunità studentesca di Ateneo. Il progetto è stato curato dalla ripartizione tecnica dell’Università degli Studi di Perugia, sotto la guida dell’ingegner Bernardino Buonforte e del professore Paolo Di Nardo, con la consulenza del professore Paolo Belardi. Presenti al taglio del nastro, compiuto da una rappresentanza degli studenti il rettore Maurizio Oliviero, la delegata per la didattica, Carla Emiliani, il direttore generale, Anna Vivolo. "Il progetto è parte della già avviata riorganizzazione dell’amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Perugia - dice il direttore generale - e vuole trovare un punto unico di condivisione delle competenze che il personale negli anni ha maturato nei Dipartimenti, all’insegna della trasversalità. Un luogo che abbiamo fortemente voluto rivitalizzare, centrale e ubicato tra l’Aula Magna lo studentato Itaca. Quello di oggi è solo l’avvio di un progetto più esteso che mira a valorizzare anche lo spazio esterno antistante l’edificio con l’obiettivo di renderlo uno spazio di condivisione e partecipazione".