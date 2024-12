Inaugurate due nuove Case dell’Acqua, meno impatto ambientale

SPELLO Due nuove ‘Case dell’Acqua’ a Spello. Festa per l’inaugurazione dei due impianti, uno a piazzale prof. Angeli (Piazzale della Pace) e l’altra al Centro polivalente di Capitan Loreto. Gli impianti, pensati per promuovere il consumo di acqua pubblica e ridurre l’impatto ambientale legato all’uso della plastica, sono stati realizzati da Valle Umbra Servizi con il sostegno di Auri, promotore del progetto, e in collaborazione con il Comune di Spello. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Moreno Landrini e i rappresentanti di Auri Umbria e Vus. "Con le inaugurazioni di oggi viviamo un momento importante per la nostra comunità – così Landrini –. Le Case dell’Acqua rappresentano non solo un servizio utile e innovativo, ma anche un impegno concreto verso la sostenibilità e la valorizzazione di una risorsa preziosa come l’acqua potabile". Con l’attivazione delle Case dell’Acqua di Spello, Vus raggiunge il traguardo dei 15 impianti del genere gestiti nel territorio. Ogni Casa dell’Acqua, operativa tutti i giorni 24 ore su 24, offre acqua di rete refrigerata e gassata, al costo di 0,05 euro per 1,5 litri. Il pagamento può avvenire in contanti o tramite tessere ricaricabili disponibili presso gli sportelli del servizio idrico di Vus. "L’acqua erogata da questi impianti è sottoposta a controlli costanti per garantire qualità e sicurezza", sottolinea Marco Ranieri, direttore generale di Vus.