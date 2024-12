Inaugurata MenSana: la nuova mensa dell'Azienda Ospedaliera di Perugia

PERUGIA - MenSana è il nome della nuova mensa interna dell’Azienda Ospedaliera di Perugia inaugurata lunedì dopo un lungo lavoro di miglioramento e riorganizzazione della nutrizione in ospedale e di riprogettazione della sala ristorazione.

Il progetto parte nel 2022 dalla direzione aziendale e ha visto coinvolti il Servizio di nutrizione clinica e dietetica, il Servizi Economato, che comprende la cucina interna, e l’Università dei Sapori. Si basa su iniziative di educazione alimentare, creazione di menu per determinate patologie e categorie di pazienti (come, ad esempio, bambini e anziani), certificazione di buona e sana ristorazione, fino al nuovo allestimento della cucina a risparmio energetico e del restyling della sala ristorazione.

A questo si aggiunge la modifica del regolamento aziendale per la fruizione della mensa, con l’ampliamento dell’orario di apertura (pranzo 12,30-15,30 e cena 19,30 – 21,30) compresa la possibilità del pasto serale e nei giorni festivi anche take away. Inoltre, è stato realizzato il nuovo capitolato d’appalto delle derrate alimentari con l’introduzione di prodotti Bio, menù secondo linee guida ministeriali e inserimento di ricette regionali.

La sala ristorazione da oggi denominata "MenSana", è stata completamente rinnovata con infografiche che spiegano gli allergeni alimentari per ogni pietanza e che riproducono la piramide della sana alimentazione, per il consumo quotidiano di frutta e verdura e cibi sani.

"L’importanza della nutrizione ospedaliera verso i pazienti quindi un aspetto terapeutico e verso gli operatori come il benessere organizzativo – afferma Giuseppe De Filippis, direttore generale dell’azienda Ospedaliera - L’idea è quella di farci mangiare nel panorama nel territorio in cui viviamo, dato dagli ulivi piuttosto che girasoli, è uno dei momenti di relax e di tranquillità. L’altro aspetto è l’educazione alla salute. Mangiare bene porta salute."

Presenti all’inaugurazione anche le dietiste del Servizio di Nutrizione Clinica e Diatetica, diretti dal Simone Pampanelli e coordinate da Laura Cerquiglini oltre agli studenti del liceo musicale "A. Mariotti" di Perugia diretti da Alberto Mommi.