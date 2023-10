In una mostra i 50 anni dei Nidi comunali

Verrà inaugurata domani alle 16.30, all’ex Teatro Piermarini , la mostra che celebra i cinquant’ anni dei nidi comunali. Le educatrici hanno raccolto i documenti prodotti negli anni, allestendo questa mostra che ripercorre l’evoluzione del servizio partendo dalla nascita del primo nido d’infanzia nel territorio comunale, successiva alla promulgazione della legge del 1971. Ci sarà anche una delegazione della Quintanella che vuole condividere questo momento, con i propri figuranti che parteciperanno. E un piccolo corteo composto da figuranti della Quintanella e dai bambini che oggi frequentano i nidi comunali si raccoglierà alle 16 in Piazza della Repubblica per poi procedere in direzione dell’ex Teatro Piermarini, dove avverrà inaugurazione. La mostra, patrocinata da Comune di Foligno, Regione dell’Umbria, Unicef, sarà aperta fino al 28 ottobre (da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre dalle 16,30 alle 18,30 mentre sabato 28 l’orario sarà dalle 16 alle 18) grazie alla presenza delle educatrici che ne illustreranno i contenuti. Sono previsti anche momenti di laboratorio, tra cui non mancheranno letture proprio di libri frutto delle attività condotte negli anni insieme ai bambini. "E’ un evento importante – spiega l’assessore all’istruzione, Paola De Bonis – che racconta un percorso. Le educatrici, insieme alla coordinatrice pedagogica Maria Filomia e all’ufficio istruzione hanno raccolto importanti documenti e testimonianze che raccontano questo interessante viaggio".