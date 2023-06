In Umbria l'onda lunga del Covid-19, l'Ordine degli Psicologi al lavoro

Nel pieno della fase post pandemia si fa ancora sentire anche in Umbria l’onda lunga degli effetti del Covid-19, con "il disagio psicologico che colpisce giovani, adulti e anziani". Lo sottolinea David Lazzari, presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria. Un aiuto ai cittadini arriva da progetti e protocolli. Come quello che ha portato la figura dello psicologo nelle scuole. Il progetto sarà al centro del convegno “La psicologia scolastica e territoriale in Umbria“, che si terrà domani (dalle 15) alla sala Brugnoli di palazzo Cesaroni.