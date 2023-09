In Umbria la benzina sfonda il muro dei 2 euro

Anche l’Umbria sfonda il muro dei 2 euro al litro per la benzina. Ieri, per la prima volta, il prezzo medio regionale rilevato dal Ministero, ha toccato dunque la soglia psicologica dei due euro. E a quanto pare non intende arrestare la sua corsa. Ormai trovare la benzina al self sotto 1,950 euro è un’impresa. Molti distributori cercano di tenere botta, proprio perché leggere quel numero (2 euro) colpisce la sensaibilità degli automobilisti. Resta da chiedersi come mai il Governo-Meloni, che criticava le accise, oggi non batta ciglio. "Secondo le medie regionali, anche Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Sicilia superano la barriera dei 2 euro per un litro di benzina self, mentre Emilia Romagna e Umbria raggiungono i 2 euro esatti" fa sapere intento Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

"Come se non bastasse, secondo i dati settimanali il gasolio in modalità self sfonda 1,900 euro. Considerato che nella rilevazione del 10 luglio era 1,684 euro, si tratta di un’impennata mostruosa. In poco più di 2 mesi si è superata la soglia di 1,7, poi di 1,8 e oggi di 1,9 euro. Una corsa inarrestabile _ continua Dona - contro la quale il Governo non può mettere un pannicello caldo, un bonus riservato solo ai meno abbienti, Gli automobilisti – conclude – non sono polli da spennare".