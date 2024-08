In Umbria fa più caldo che in Sicilia. La speranza ora sono i temporali

In Umbria ieri ha fatto più caldo che in Sicilia. Rispetto a mercoledì c’è stato un lieve calo delle temperature nella nostra regione (a Castel di Lago dove si era arrivati a 41,8 gradi si è "scesi" a 40,3°), ma in compenso è salito il tasso di umidità e quindi la percezione del caldo è stata molto simile. Ma a ben guardare ieri il Cuore Verde insieme all’alta Toscana e alla Pianura Padana è stata la regione più calda. L’altra regione che se l’è battuta con noi è stata la Sardegna: anche lì nell’entroterra il termometro è salito spesso oltre i 40 gradi. Ma la "sospresa" è che in Sicilia fa meno caldo che qui: una delle città sicule più calde è stata Noto (37,9) o Mazara del Vallo (35,8). A Caltanisetta si sono toccati i 36,9 gradi, mentre 35 la massima di Palermo e 34 a Catania. Per il resto termometro fra 32 e 33 gradi nella gran parte delle città più importanti.

E in Umbria? L’unica zona decente è stata quella di Castelluccio di Norcia, dove la temperatura massima è stata di 29,6 gradi. Di nuovo a Perugia in pianura si è viaggiato fra i 38 e i 39 gradi (basta guardare all’aeroporto di Sant’Egidio o a Ponte Felcino). Ma nei quartieri come Ponte San Giovanni (39,2°) o Madonna Alta (39,8) il caldo è insopportabile. In centro la massima ieri è stata di 35,8. A Gubbio si è arrivati a 36,6, 37,1° a Città di Castello e 38,8 a Foligno. Il primato è ancora una volta a Terni: 39,4 in città, oltre 40 tutt’intorno. Insomma trovare una città o un paese a 33/34 gradi è un miracolo da queste parti.

Le previsioni dicono che oggi sarà caldo e umido e che la notte sarà molto difficile a causa dell’alto tasso di umidità ( i venti spireranno da sud). "Domani – spiega Perugia Meteo –, complice il passaggio di una perturbazione atlantica, assisteremo ad un calo termico associato ad un aumento della nuvolosità con la possibilità di locali fenomeni temporaleschi che, potrebbero essere anche di forte intensità e associati a grandinate". Fenomeni potrebbero manifestarsi anche domenica. Il calo delle temperature – conclude Perugia Meteo – sarà di 3-4 gradi rispetto ad oggi, ma le notti saranno molto più respirabili con le minime che torneranno in molte zone sotto i 20 gradi.