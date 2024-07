Meteo, stop alle notti supertropicali in Toscana? Ecco come andrà

Firenze, 31 luglio 2024 – Caronte potrebbe davvero indebolirsi nei prossimi giorni? Quel che è certo è che l’anticiclone africano nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 agosto perderà forza nelle regioni settentrionali, portando a una maggiore instabilità atmosferica con l'arrivo di temporali.

Dunque l'inizio del weekend, sarà sotto l'influenza di una maggiore ventilazione: il Nord sperimenterà un lieve calo termic o, con ulteriori temporali sui rilievi. E per la Toscana cosa dobbiamo aspettarci? Le conseguenze saranno minime dove il grande caldo e un generoso soleggiamento continueranno a essere gli elementi dominanti anche per il resto del weekend.

Mancherà del tutto anche l'instabilità pomeridiana perché i massimi anticiclonici saranno sulle regioni centro meridionali e l'aria sarà anche molto asciutta. Dunque l'aspetto più rilevante sarà ancora una volta la temperatura.

Non dobbiamo allora farci grandi illusioni sull'effetto che i temporali in arrivo potranno sortire a livello di raffreddamento. Saranno, sì, fenomeni localmente forti ma non diffusi e soprattutto non saranno seguiti da una massa d'aria particolarmente diversa da quella che abbiamo attualmente.

Ci sarà un calo termico, fisiologico nelle zone interessate dai fenomeni ma su diverse altre regioni la situazione cambierà poco. Dunque a livello generale l'aspetto più importante sarà ancora il caldo, caldo che resterà intenso soprattutto al Sud con valori massimi che potranno raggiungere ancora i 40 gradi mentre per il Nord avremo la variante temporali.

Le temperature resteranno infatti molto elevate con picchi di 43 gradi nella Sardegna interna, fino a 38 gradi a Firenze, Siracusa e Terni. Avremo anche 37 gradi a Bolzano (tanto calore e tanta energia per i temporali alpini), Catania, Ferrara, Forlì, Grosseto, Nuoro e Prato. La Capitale si fermerà a 36 gradi, una gran bella notizia dopo la sfilza insopportabile di 39-40 gradi degli ultimi giorni.

"Agosto – spiega il meteorologo Lorenzo Tedici – inizierà poi con altri temporali. Sarà soprattutto venerdì 2 agosto la giornata del forte 'break temporalesco', con fenomeni intensi al Nord e parte del Centro: dal primo pomeriggio si prevede il fiorire di numerosi 'cavolfiori', come vengono definiti i cumulonembi temporaleschi per la loro forma, che poi scenderanno in modo diffuso dal settore alpino verso la Pianura Padana, un primo segnale di cedimento dell'anticiclone africano Caronte, con parziale coinvolgimento anche dell`Appennino settentrionale, dalla Toscana interna alle Marche settentrionali" continua Tedici, aggiungendo che "sono previsti rovesci e acquazzoni a macchia di leopardo al Nord e sui suddetti settori del Centro: attenzione alla grandine e ai downbursts, le raffiche di vento orizzontale ad oltre 100 km/h. "Stiamo dunque per entrare (al Nord e su parte del Centro) in una classica fase 'interafricana', tra due fasi anticiclone dominanti: dal caldo afoso umido ed estremo passeremo ai temporali violenti, poi tornerà subito il caldo africano in questa lunga estate che sottolinea sempre più il nuovo clima subtropicale" prosegue Tedici.

Il calo termico risulterà temporaneo, infatti già a partire da lunedì prossimo le temperature torneranno ad aumentare.