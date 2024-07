Le migliori spiagge in Toscana secondo Google. Domina l'Elba, segue il Giglio: ecco la classifica

Firenze, 30 luglio 2024 - Spiagge bellissime e dove trovarle. A mettere in fila le migliori 12 della Toscana ci ha pensato Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, utilizzando i dati di Google Maps. In base alle recensioni lasciate dagli utenti sul celebre motore di ricerca, l'Isola d'Elba domina nettamente la scena: undici delle prime dodici spiagge più belle della Toscana secondo chi le frequenta si trovano proprio tra Portoferraio, Marina di Campo, Lacona e Campo nell'Elba. In mezzo si inserisce l'Isola del Giglio, mentre i lidi sulla terraferma inseguono a distanza.