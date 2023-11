In teatro suona la Banda dell’Esercito

TODI – La Banda Musicale dell’Esercito Italiano sarà a Todi, venerdì 24 novembre, per un concerto al Teatro Comunale, con protagoniste le grandi colonne sonore dei capolavori del cinema mondiale. Diretta dal Maggiore Filippo Cangiamila, la Banda, fondata nel 1964, è il complesso musicale istituzionale rappresentativo delle Forze Armate.

Costituita da 102 orchestrali, tutti diplomati al Consevatorio e reclutati tramite concorso nazionale. È impegnata sia per i servizi istituzionali che in un’intensa attività concertistica, che l’ha vista protagonista nei più prestigiosi teatri italiani e stranieri. Vanta partecipazioni nelle più importanti rassegne musicali e festival nazionali e internazionali. Il repertorio spazia da quello celebrativo a quello lirico sinfonico, con particolare predilezione per la musica originale per Banda, approfondita sia in pagine storiche che in brani di attualità. Il concerto al Teatro Comunale è in programma il 24 novembre alle ore 21, con ingresso gratuito su prenotazione. Benefico lo scopo della serata, con raccolta fondi a favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana.

"Ho avuto modo di ringraziare personalmente il colonnello Vincenzo Lipari dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano - commenta il sindaco Ruggiano - per questo grande omaggio alla nostra città, che attendeva da anni di avere l’onore di ospitare la Banda dell’Esercito". In programma anche l’esecuzione dell’inno nazionale nella versione fedele alla partitura originale di Novaro.