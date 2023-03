In piazza San Pietro centomila ramoscelli di olivo dalle città dell’olio

SPOLETO – Centomila ramoscelli di olivo (foto) provenienti dalle Città dell’Olio dell’Umbria saranno offerti a migliaia di fedeli che domenica 2 aprile assisteranno alla Santa Messa della Domenica delle Palme, presieduta dal Santo Padre, in Piazza San Pietro a Roma. L’omaggio delle Città dell’Olio - possibile grazie all’ormai consolidata collaborazione con il Vaticano - è un chiaro messaggio di speranza e di pace in un momento storico tragicamente segnato dalla guerra in Ucraina. "È stato motivo di orgoglio poter coordinare tutta l’attività di raccolta dei ramoscelli di ulivo – ha detto il sindaco di Spoleto – perché in un momento storico segnato da tensioni internazionali e scenari di guerra è necessario creare le condizioni per dare spazio a messaggi di pace. I comuni hanno la forza di poter essere portatrici di messaggi di solidarietà". Dieci i comuni umbri che, con Spoleto, hanno provveduto alla raccolta dei ramoscelli: Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Bevagna, Montefalco, Spello, Montefranco, Trevi, Vallo di Nera, Lugnano in Teverina e Arrone.