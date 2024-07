Si trovano in piazza Bernardini i tre appartamenti confiscati alla criminalità organizzata che la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio ha consegnato nei giorni scorsi al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. I tre appartamenti situati appunto nel centro storico sono destinati ad ospitare il personale in servizio. L’attribuzione di unità abitative in uso governativo ai rappresentanti della pubblica sicurezza, avvenuta nei giorni scorsi, è la dimostrazione che il patrimonio sottratto alle organizzazioni criminali può trasformarsi in simbolo di legalità e di rinascita per i territori.

L’edificio, che si trova appunto tra Piazza Bernardini e via delle Trombe, ha una destinazione mista residenziale e direzionale: al piano terra ospita la filiale del Monte dei Paschi di Siena. Risale al XVI secolo ed è stato completamente ristrutturato negli anni ’60 con modifiche strutturali che ne hanno profondamente alterato le caratteristiche originarie. Tra il 2005 e il 2008 il palazzo è stato oggetto di riorganizzazione funzionale interna mediante operazioni di restauro e di risanamento conservativo. Soddisfazione è stata espressa sia dal comandante provinciale, colonnello Arturo Sessa, sia dal Prefetto Giusi Scaduto. Il Comando Provinciale dei carabinieri utilizzerà gli appartamenti come alloggi di servizio.