In mostra le opere di Galliani

CITTÀ DI CASTELLO (Perugia)

La Galleria delle Arti di Città di Castello (Perugia), fondata nel 1976 da Luigi Amadei, presenta, dal 7 dicembre al 7 febbraio 2025, la mostra personale di Omar Galliani, intitolata "Di Segno in Segno", con un testo critico di Lorenzo Fiorucci. L’esposizione, realizzata con il patrocinio di Comune di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio Città di Castello, Rotary Club Città di Castello e la partnership tecnica di Petruzzi Editore, sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle ore 18 alla presenza dell’artista. Per la prima volta, viene esposto un corpus completo di opere grafiche di Omar Galliani, realizzate dagli anni Settanta agli anni Duemila. Il maestro del disegno italiano si approccia alle tecniche incisorie - principalmente litografia e acquatinta - grazie a una docenza all’Accademia di Belle Arti di Urbino (1979-80), città da sempre nota per le stamperie d’arte. Allo stesso modo, Città di Castello, che ha dato i natali a Celestino Celestini (1882-1961) e Alberto Burri (1915-1995), annovera nella sua storia una lunga tradizione dedicata alla stampa e all’editoria artistica, portata avanti anche dalla Galleria delle Arti di Luigi Amadei.