In flagranza di Reato

FOLIGNO Arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato un 42enne pluripregiudicato. L’episodio si è verificato nella notte di martedì. Poco dopo le 4, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, l’uomo è stato sorpreso dagli agenti all’interno di un vivaio, ubicato nella periferia folignate, al quale aveva fatto accesso dopo aver forzato la porta d’ingresso. Alla vista dei poliziotti, il 42enne ha tentato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dagli operatori che lo hanno perquisito: l’uomo è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, da utilizzare verosimilmente per accedere all’interno dell’esercizio commerciale e asportare denaro o altre cose di valore. Gli agenti hanno quindi provveduto a condurlo in Commissariato dove, ricostruita compiutamente la dinamica dell’episodio, il 42enne è stato tratto in arresto in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato. Su disposizione del pm, il 42enne è stato trattenuto in Commissariato in attesa di essere giudicato per direttissima. "L’episodio conferma la costante attenzione sul versante della prevenzione e del contrasto dei reati predatori, ed in particolare dei furti all’interno di esercizi commerciali o abitazioni", così la polizia.