In fiamme camion carico di gomma. Chiusa l’A1, dieci chilometri di fila

Autostrada bloccata nel pomeriggio di ieri al chilometro 438 in direzione sud, tra Fabro ed Orvieto in direzione Roma, per un autotreno avvolto dalle fiamme. Non si è trattato di un incidente, ma di incendio autonomo sulle cui cause stanno compiendo accertamenti gli agenti della polizia stradale. Le pattuglie sono arrivate in pochi istanti sul posto constatando che l’autista non era ferito, né che altri mezzi erano stati coinvolti. L’autotreno è invece andato completamente distrutto. L’autostrada è stata chiusa ed i vigili del fuoco di Orvieto hanno tempestivamente raggiunto il luogo segnalato per le operazioni di spegnimento delle fiamme. L’autotreno trasportava gomma e la colonna di fumo sprigionatasi dalla combustione è stata visibile da alcuni chilometri di distanza. L’incendio ha causato prima un forte rallentamento del traffico e poi code che hanno raggiunto una lunghezza di quasi dieci chilometri. Gli addetti della società Autostrade per l’Italia sono intervenuti per attivare le migliori soluzioni per il flusso della circolazione che è tornata ad una condizioni di normalità solo nel tardo pomeriggio, quando è stata riaperta la corsia di marcia. La tipologia del materiale trasportato ha causato un incendio che si è protratto per diverso tempo, creando un certo allarme anche a distanza di chilometri da cui era ben visibile la densa ed alta colonna di fumo nero. Ripresa gradualmente la circolazione, i vigili del fuoco hanno provveduto a ripulire la sede stradale e rimuovere il mezzo pesante.