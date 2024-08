In due travolti da una moto. Attaversavano la strada. Ferito anche il centauro

Un impatto tremendo coi due pedoni, un uomo e una ragazza, che sono stati sbalzati avanti di alcuni metri. I segni sull’asfalto dei rilievi lasciati dalla polizia locale lungo viale Europa raccontano la paura di ieri mattina, verso le 9,45 quando una moto ha travolto due persone sulle strisce pedonali. Tre i feriti finiti in ospedale, tutti ricoverati per traumi e lesioni. La dinamica dello scontro è in corso di accertamento da parte dei vigili urbani tifernati intervenuti ieri col 118. Siamo in viale Europa di fronte allo stadio comunale di Città di Castello: un motociclista residente in Valtiberina stava percorrendo la strada in direzione nord quando ha travolto un uomo e una ragazza proprio mentre attraversavano la carreggiata sulle strisce pedonali all’altezza dell’incrocio con via della Barca. Nell’impatto anche il motociclista è caduto violentemente a terra. Tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti all’ospedale di Città di Castello. I medici dopo le prime cure ne hanno disposto il ricovero (lesioni, ferite lacero contuse e vari traumi). Per i rilievi del caso la polizia locale, settore infortunistica stradale, che ha effettuato gli accertamenti e acquisito elementi utili alle indagini, comprese alcune testimonianze di automobilisti e persone che si trovavano lungo la strada, particolarmente trafficata sia da pedoni che da mezzi. Per tutta la durata dei rilievi si sono registrate lunghe code e disagi alla viabilità in viale Europa, anche per la concomitanza con le fiere di San Bartolomeo in svolgimento nella poco distante area dell’Ansa del Tevere.