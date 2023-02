In due tentano di rapinare il “Compro oro“, la titolare li convince a desistere

E’ riuscita a sventare una rapina al proprio negozio di compro oro, convincendo due malviventi armati a desistere dal loro proposito con una invidiabile dose di sangue freddo. Protagonista dell’impresa, la socia dell’attività di Orvieto scalo che, ieri intorno alle 17.30, ha visto un giovane entrare nel negozio con il volto coperto. Il ragazzo le si è avvicinato con aria brigativa e ha appoggiato una pistola sul bancone. Le ha passato una sacca e le ha intimato di riempirla con tutti gli oggetti di valore e con i soldi della cassa. Un complice era rimasto all’esterno a controllare che nessun cliente entrasse. "Non so con qualche coraggio – dice la signora Paola – gli ho detto che non avevo assolutamente nulla perchè l’oro era stato appena ritirato dal furgone della ditta che se ne occupa e che non c’era nemmeno un soldo". Non solo, ma l’intrepida commerciante ha avuto anche la tempra di intimdire l’aspirante rapinatore dicendogli avrebbe chiamato i carabinieri. Sono stati pochi minuti concitati, con la tensione alle stelle che avrebbero potuto avere un esito drammatico e sfociare in un gesto di violenza. Invece il giovane ha afferrato la pistola ed è tornato sui suoi passi, gridando al complice "Via, scappiamo". Tempestivo l’intervento dei carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della donna. È arrivato anche il 118 che ha controllato le condizioni della commerciante, scossa dopo che l’adrenalina e l’istinto che avevano preso tanto brillantemente il sopravvento hanno lasciato il campo alla consapevolezza del grande pericolo corso. Le indagini dei militari sono in corso.

Cla. Lat.