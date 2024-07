in corso d’installazione

Prosegue a ritmi serrati l’installazione dei due nuovi autovelox lungo la via Flaminia, nel territorio del comune di Foligno. I due impianti andranno ad aggiungersi a quello di Valtopina e a quello di Spoleto e costringeranno gli automobilisti che transiteranno lungo l’arteria ad andare a 70 chilometri orari, come da limite, in dei tratti di rettilineo in cui tale obbligo risulta difficile da rispettare. I due nuovi impianti si trovano uno all’altezza del capolinea degli autobus di Case Basse, prima dell’uscita di Vescia. La direzione della telecamera è verso Nocera. L’altro è in direzione Foligno, al chilometro 155+500. Vista la particolare frequenza di questi impianti, impostati sul limite orario previsto per il tipo di strada, ovvero 70 km/orari, alla luce del fatto però che la strada in questione possa permettere qualche velocità in più, almeno fino a 90, c’è chi dai social ha iniziato a caldeggiare la possibilità di istituire un Comitato o avviare una raccolta firme per chiedere di portare il limite a 90 chilometri orari lungo la Flaminia. La proposta ha riscosso molto apprezzamento e disponibilità da parte dei cittadini che si sono detti pronti a impegnarsi in questa mobilitazione. Nelle polemiche social c’è anche chi auspica l’intervento di ‘Fleximan’ e chi invece fa notare che basterebbe solo rispettare i limiti e i corretti comportamenti su strada per non incorrere in sanzioni.