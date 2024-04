In corsa ’San Giustino nel cuore’. Corrado Belloni candidato sindaco

"San Giustino nel cuore": un invito a far battere forte l’identità del territorio viene dal programma lanciato dal candidato a sindaco Corrado Belloni che guida una lista civica di area centrodestra, sostenuta da vari esponenti della società civile. La sua discesa in campo ufficiale è avvenuta nella mattinata di sabato 30 marzo al Museo del Tabacco di fronte a una folta platea e a rappresentanti politici locali e regionali, compresi i sindaci del centrodestra che governano in Altotevere.

Belloni, 48 anni, è conosciutissimo a San Giustino poiché lavora da anni nel bar di famiglia in piazza del Municipio: ha alle spalle una lunga esperienza politica, dal 2009 è consigliere comunale nelle file dell’opposizione (nella tornata amministrativa del 2019 in lista con la Lega fu record men di preferenze e incassò qualcosa come 519 voti). E’ la prima volta che si candida a sindaco: il progetto "San Giustino nel Cuore" è sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ma può contare anche sull’appoggio di una parte dell’area di centro e su esponenti della società civile, alcuni ex dipendenti comunali, giovani e qualche ex di area centrosinistra. "Da quando sono bambino sogno di diventare sindaco, ora dopo 15 anni di esperienza in consiglio comunale ho raggruppato attorno a questo progetto tante persone valide e progetti ambiziosi per San Giustino e per la sua comunità", ha detto nel corso della presentazione che si è svolta con l’utilizzo di tante foto e video d’archivio che hanno mostrato le immagini del passato in bianco e nero. Il riappropriarsi dell’identità storica per guardare al futuro e un messaggio che si concretizza nel programma che spazia dalla riorganizzazione della macchina comunale, "ma anche per la creazione di un centro giovanile: la struttura è stata già individuata e con l’aiuto di alcuni privati abbiamo trovato le risorse necessarie", ha spiegato.

Poi ancora "cura del territorio, igiene urbana, ordine e dignità, un nuovo Prg e il piano per la sicurezza". In materia di infrastrutture sulla E78, "apriremo un dialogo immediato con la regione per l’ultimazione del progetto, ma soprattutto porteremo a conoscenza tutti i cittadini, in maniera costante, dell’avanzamento dei lavori". Alla presentazione anche l’assessore regionale Enrico Melasecche, i sindaci di Umbertide Luca Carizia, Sansepolcro Fabrizio Innocenti e Citerna Enea Paladino oltre a rappresentanti locali e regionali di Lega, Forza Italia e Fdi.