In Consiglio comunale il ’nodo’ Piazza 40 Martiri

GUBBIO – La città è in pieno fermento turistico ma i lavori del Consiglio Comunale non si possono fermare vista anche l’imminente chiusura dell’anno. L’assise cittadina, infatti, è convocata in sessione straordinaria in seduta pubblica per lunedì 30 dicembre 2024 alle ore 09:00, in forma mista in presenza presso la sala consiliare sita in Piazza Grande, da remoto tramite collegamento in videoconferenza. Per i cittadini sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming tramite il sito halleymedia.com. Due le interpellanze presentate dai gruppi consiliari. La prima, presentata dal consigliere Diego Guerrini ha per oggetto i lavori in località Zappacenere, che hanno causato svariati disagi ai residenti della zona. La seconda è stata presentata invece dal gruppo consiliare Città Futura ed ha come oggetto la "salvaguardia degli alberi secolari nei giardini di piazza 40 Martiri". Anche quest’ultimo argomento ha sollevato diverse polemiche nel periodo recente, tanto che oltre a Città Futura si erano già esposti privati cittadini sui social ma anche la sezione eugubina dell’associazione "Salviamo il Paesaggio".