In centro è già tempo di Natale. Con maxi-albero e pista di ghiaccio

La pista di ghiaccio, l’albero addobbato, i mercatini e tante iniziative. "Natale ogni giorno in centro e nelle frazioni": una serie di eventi che da sabato 30 novembre fino al 6 gennaio accompagneranno i tifernati in queste festività. Al centro di tutto una "forte idea di comunità, con il protagonismo dell’associazionismo cittadino e delle scuole che coinvolgerà tutto il territorio", precisa il Comune. "Come Consorzio Pro Centro quest’anno abbiamo ritenuto importante dare una quotidianità alle attrattive nel periodo natalizio", aggiunge il presidente del consorzio dei commercianti Braganti. Il 30 novembre sarà acceso l’albero di Natale in piazza Matteotti con tutte le luminarie e fino al 6 gennaio ogni giorno ci saranno iniziative. Ieri mattina il programma di "Natale in città" è stato presentato in conferenza stampa dal sindaco Luca Secondi con gli assessori Letizia Guerri e Michela Botteghi insieme al presidente del Consorzio Pro Centro Braganti.

Sin da sabato il centro storico accoglierà i mercatini di Natale (inaugurazione ore 10 di sabato) che popoleranno corso Vittorio Emanuele fino al termine delle festività, a due passi dall’albero di piazza Matteotti dove è già in fase di allestimento la pista per il pattinaggio su ghiaccio (inaugurazione ore 10 sempre di sabato), che promette di essere un’attrazione gettonatissima da grandi e piccini. Il primo giorno di "Natale in città" 2024 sarà dunque un condensato di tutti gli ingredienti perché, accanto alle curiosità e ai divertimenti, ci saranno tante opportunità culturali: il laboratorio per bambini "Decoriamo insieme l’albero di Natale" alla Biblioteca (ore 10.30-12.30 su prenotazione); la visita alla mostra Collezionismo tifernate Gerardo Dottori (ore 17 Pinacoteca); l’inaugurazione della XXIII Mostra Internazionale di Arte Presepiale in cattedrale (ore 17). Alle 18.30 verranno accese le luminarie con l’esibizione delle majorettes, della Filarmonica di Lama e della banda di Forio d’Ischia e alle 20.45 al Teatro comunale andrà in scena lo spettacolo "Eretici" di Matthias Martelli, nell’ambito della stagione di prosa e danza 2024-2025 (con replica il primo dicembre). Tra gli eventi tradizionali, la discesa di Babbo Natale in canoa, tra le novità "La Fabbrica di Cioccolato" in piazza Andrea Costa dal 13 al 15 dicembre, con 100 metri quadrati tutti per i bambini; poi il ritorno degli ambulanti di Forte dei Marmi (sabato 14 dicembre al parco Langer); il Presepe vivente itinerante "Lo chiederemo agli angeli- Immagini del presepe nelle vie della città", a cura dell’oratorio Don Bosco (19 dicembre ore 21).