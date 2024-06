In centro arrivano le focacce farcite . Idea giovane under 35

Al numero 73 di corso Vannucci (piazza della Repubblica) ha aperto “Soffice”: focacceria urbana by Lievito. Locale specializzato in focacce farcite e nella realizzazione di lievitati. Soffice nasce come spinoff di Lievito, la pizzeria aperta a San Mariano di Corciano nel 2020 da Simone Tesorini. Con lui altri due giovani under 35 riuniti per una nuova sfida imprenditoriale: portare nel cuore antico della Città una proposta enogastronomica innovativa basata sull’eccellenza delle materie

prime e sull’originalità del “formato”.