In Cattedrale Stasera Veglia dei giovani : "Pregheremo insieme per la pace"

Natale speciale sia per le tradizionali celebrazioni religiose, sia per l’avvio del Giubileo. A Perugia la cerimonia di apertura dell’Anno Santo si terrà domenica 29 dicembre. L’arcivescovo Ivan Maffeis ha invitato la città a un incontro in piazza Italia alle 10.30 per un momento di ascolto e riflessione. Subito dopo, il corteo si dirigerà verso la Cattedrale, dove alle 11 si celebrerà la Santa Messa. Nella stessa giornata, il Vescovo presiederà la Messa a Città della Pieve alle 18, e alle 15, si terrà una celebrazione speciale al Carcere di Capanne, dove l’arcivescovo conferirà il sacramento della Cresima a una giovane donna.

Oggi è in agenda un altro appuntamento significativo, la Veglia di Natale, che si svolgerà alle 20,45 in Cattedrale: i giovani della diocesi saranno protagonisti di un incontro di preghiera e riflessione. “Pregheremo insieme per la pace: una pace che nasce quando le persone si incontrano e si rispettano in questa prospettiva di speranza, porteranno la loro testimonianza Nihad, ragazzo cristiano di Betlemme e Maria Yael, ragazza ebrea", sottolinea l’arcivescovo. Le celebrazioni natalizie proseguiranno con la messa in cattedrale della Notte di Natale, presieduta dall’arcivescovo Maffeis, mentre la la Messa del giorno di Natale sarà celebrata dal parroco don Marco Briziarelli alle 11. La fine dell’anno sarà segnato dalla Messa di ringraziamento per il Te Deum, martedì 31 dicembre alle 18. Il primo gennaio, sempre alle 18, si terrà la celebrazione del “Veni Creator”. Tradizione immancabile, l’arrivo dei Magi domenica 5 gennaio alle 15.30 con un corteo che partirà da Piazza Italia e percorrerà Corso Vannucci fino a Piazza IV Novembre. Il giorno successivo, 6 gennaio, l’arcivescovo presiederà la Messa dell’Epifania alle 11 in Cattedrale.