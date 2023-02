In casa con la droga e una pistola

Pregiudicato marocchino di 34 anni arrestato dalla polizia per spaccio, detenzione di una pistola e resistenza a pubblico ufficiale. Era già sottoposto al divieto di dimora a Terni. E’ stato notato dagli agenti in via XX settembre mentre cedeva mezzo grammo di cocaina ad un giovane. E’ scattata quindi una perquisizine nell’abitazione dell’uomo, che ha opposto resistenza. Poggiata sul letto, una pistola semi-automatica “tascabile” e per questo facilmente occultabile, con il caricatore inserito con tre proiettili. L’arma è risultata perfettamente funzionante, seppur di vecchia fabbricazione. Oltre alla pistola, nell’appartamento sono stati trovati un bilancino di precisione, tutto il materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 20 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina e alcuni grammi di hashish e di marijuana.