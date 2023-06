"In carcere pericoli per i sanitari"

TERNI – "Le aggressioni ai sanitari del carcere di Terni nel disinteresse del Governo", così la deputata del M5S, Emma Pavanelli. "Da diverso tempo la situazione nelle carceri è diventata insostenibile – continua – Le aggressioni sia nei confronti del personale penitenziario che di quello medico sono all’ordine del giorno, mentre i sanitari sono costretti a svolgere turni sempre più rischiosi e massacranti. L’ultima aggressione in ordine temporale presso il carcere Sabbione di Terni risale solo a pochi giorni fa. Il M5S continua a lavorare in Parlamento presentando emendamenti destinati ad aumentare il numero degli operatori delle carceri e i fondi per la sanità carceraria. Ogni nostra proposta, però, viene puntualmente bocciata dalla maggioranza. Evidentemente queste problematiche non interessano al Governo Meloni e i direttori delle carceri sono lasciati soli a gestire situazioni al limite".