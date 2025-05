Consiglio comunale sui temi più “caldi“

Tra i temi all’ordine del giorno ci sono la sanità, l’urbanistica e i lavori pubblici, ma anche l’acqua di Montedoglio e la delicata vicenda del Castello Calcio. Domani torna a riunirsi il consiglio comunale convocato dal presidente Luciano Bacchetta. L’assemblea si riunirà alle 17 per un question time e alle 18 in seduta ordinaria. I lavori inizieranno con la discussione di interrogazioni e interpellanze: si parlerà del potenziamento del servizio di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Città di Castello e della definizione di un percorso assistenziale ottimizzato per i pazienti provenienti della zona del lago Trasimeno. Il consigliere Serafini chiede conto delle condizioni del “Centro servizi“ di Cerbara mentre Lignani Marchesani solleva la questione legata ai prezzi dei carburanti in città. Nel corso dell’assise il vicesindaco con delega all’urbanistica Giuseppe Stefano Bernicchi spiegherà inoltre al consigliere Gatticchi il piano di investimenti legato ad Agenda Urbana che prevede il rifacimento della zona Ansa del Tevere. Al question time anche l’intervento in corso al cimitero di Volterrano. La seduta ordinaria si aprirà con la risposta del sindaco Secondi alla consigliera Bassini sui tempi di realizzazione della Casa della comunità di via Vasari. All’ordine del giorno ci sono due mozioni: una sulla celebrazione del Giorno del ricordo e un’altra relativa ai seggi elettorali in siti alternativi alle scuole. Il sindaco Secondi prenderà poi la parola per rispondere al consigliere Duranti sull’adduzione delle acque della diga di Montedoglio nel lago Trasimeno; l’assessore allo sport Riccardo Carletti è chiamato infine a rispondere all’interrogazione di Schiattelli sulla difficile situazione del Città di Castello calcio.