In campo per la prevenzione. Doppio appuntamento

GUALDO TADINO - La giornata di prevenzione cardiovascolare e dell’esame dell’udito è in programma per sabato nella palazzina retrostante l’ex ospedale Calai. La organizza e la propone l’Anaca, l’associazione per l’assistenza ai cardiopatici, in tandem col coordinamento umbro delle associazioni del cuore e la collaborazione delle farmacie Capeci e Calai, della Misericordia, del Comune, della Uls Umbria 1 e Umbria Udito. La bella iniziativa, una tradizione positiva, consente di effettuare importanti controlli: elettrocardiogramma, visita cardiologica, analisi cliniche con misurazione di colesterolo, pressione arteriosa, glicemia, esame audiometrico. L’Anaca, la benemerita associazione che affianca il centro cardiologico gualdese e fornisce sostegni ai pazienti che lo frequentano, in passato ha gestito questa iniziativa in locali dell’acropoli cittadina, nella piazza Martiri; quest’anno, il presidente professor Carlo Crocetti (foto) e i suoi collaboratori, offrono il servizio nella sede dell’associazione, all’ultimo piano della palazzina rosa. Ci saranno le dottoresse Sara Mandorla, già primario cardiologo all’ospedale di Branca e vicaria dell’Anaca, Silvia Martinelli, responsabile del centro prevenzione e di recupero per cardiopatici, il personale infermieristico ed altri collaboratori. Il servizio, fornito gratuitamente, funzionerà in sede dalle 8.30 alle 13. Gli organizzatori consigliano la prenotazione:3393060391 o 0757973302.

Alberto Cecconi