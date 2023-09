1 Cimitero, Porta Sant’Antonio, Porta Santa Margherita, parco della Pescaia: sono i luoghi in cui si sono svolte, alla presenza delle autorità civili e militari, le cerimonie a ricordo del XIV Settembre 1860 con la deposizione di corone in memoria di chi si sacrificò per liberare Perugia dal dominio pontificio favorendo così la conseguente annessione all’Italia. Lo scorso anno l’amministrazione comunale ha voluto inserire la data nel novero delle ricorrenze cittadine. Il ricco programma di eventi culminerà nell’esibizione dei Bersaglieri e Granatieridomani pomeriggio in centro storico e si concluderà domenica in Borgo Sant’Antonio, zona della città in cui, su iniziativa dell’omonima associazione, è rimasta viva la rievocazione del XIV Settembre e dei valori civici collegati. Presenti alle ceriomonie, tra gli altri il sindaco Romizi e le autorità militari.