1Città della Domenica ancora una volta vicina agli anziani. In occasione della Festa dei nonni, il parco perugino dedica loro una giornata. Così domani l’ingresso sarà gratuito per chi ha più di 65 anni e potrà partecipare ad attività a cura di Unitre, con il patrocinio dell’assessorato al sociale del Comune. "Il nostro intento – spiega il direttore Alessandro Guidi – è riuscire a coinvolgere quanti più nonni possibili con i loro nipotini. Sarà un modo per fare delle attività e riscoprire insieme il parco". Saranno aperti i punti ristoro, tra cui la braceria nella piazza centrale del parco. Inoltre nei pressi della Stazione centrale alle 11.10, 11.40, 13.40 e 15.40 lettura di fiabe ai bambini a cura Simonetta Lorenzetti e Carla Grassellini. "In occasione di una ricorrenza civile che ci ricorda l’importante ruolo sociale dei nonni – spiega Cicchi –, grazie alla disponibilità della Città della Domenica si prospetta un momento prezioso di condivisione, capace di unire diverse generazioni".