1L’Associazione Padre Diego Donati, con il patrocinio del Comune di Perugia e dell’assessorato alla cultura diretto da Leonardo Varasano (foto), promuove, come di consuetudine, la collettiva “Auguri d’autore, Cartulae nataliciae e… “. Evento in programma alla galleria Diego Donati in via Monteripido 8 dal 12 novembre al 27 dicembre. Vernissage domenica alle 16. Esposizione di opere di grafica nella più vasta complessità espressiva: acquaforte, bulino, acquatinta, xilografia, punta secca. La mostra sarà visitabile ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18 fino al 27 dicembre. " Umili fogli incisi - dice l’associazione - che sanno donare al cuore serenità con la forza espressiva dell’arte".